Настоящие музыкальные выходные ожидают псковичей

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.03.2017 16:20

Псковский планетарий приглашает детей и родителей на программы выходного дня. Пятого марта - "Рассказы Гнома-астронома", который познакомит детей дошкольного и младшего школьного возраста с планетами солнечной системы.

ДИНА ПЕРЕВОЗЧИКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:

Четвертого и пятого марта драматический театр предлагает ребятам вспомнить сказку Корнея Чуковского "Краденое солнце". И не просто вспомнить, а вместе с актерами придумать своё продолжение.

Постановка необычная уже потому, что всё действие происходит не на привычной сцене, а прямо в фойе театра. Персонажи появляются на бумаге и на экране, превращаясь в мультфильм, а маленькие зрители становятся сотворцами сказки на новый лад. И всё это под живую музыку классических духовых и ударных; и уникальных инструментов, которые были сделаны специально для спектакля.

В общем впереди - настоящие музыкальные выходные. Завтра в Большом концертном зале филармонии выступит легендарный вокально-инструментальный ансамбль "Самоцветы". Думаю, в представлении он не нуждаются, коллектив создан больше сорока лет назад, но даже наши дети наверняка слышали любимые всеми "народные" хиты.

Седьмого марта БКЗ Филармонии приглашает любителей джазовой музыки. Впервые наш Псковский симфонический оркестр выступит на одной сцене с участниками телевизионного проекта "Большой Джаз" на телеканале "Культура". Если вы следили за этим проектом по телевизору, то не упустите возможность вживую увидеть финалистов и участников "Большого Джаза".

И восьмого марта женщин с Международным женским днем поздравят заслуженный артист России Александр Либ и ансамбль русской музыки "Псков". Билеты можно приобрести в кассах БКЗ Филармонии.

Дина Перевозчикова