Активисты «Убитых дорог» сняли видео, на котором зафиксированы серьезные нарушения при ремонте дороги

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.03.2017 15:11

То, что дороги в Пскове ремонтируют - сомнению не подлежит. Но вопрос в другом - как? Вот такое видео сняли активисты «Убитых дорог» в Пскове. Это ремонт дороги на Гаражном проезде. Рабочие лопатами закидывают асфальт прямо в лужи.

Ни о каком выдувании воды и просушивании поврежденного участка дороги, о которых рассказывает Управление городского хозяйства на официальном сайте муниципалитета и речи не идет.

Екатерина Давыдова