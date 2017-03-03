Активисты «Убитых дорог» сняли видео, на котором зафиксированы серьезные нарушения при ремонте дороги

То, что дороги в Пскове ремонтируют - сомнению не подлежит. Но вопрос в другом - как? Вот такое видео сняли активисты «Убитых дорог» в Пскове. Это ремонт дороги на Гаражном проезде. Рабочие лопатами закидывают асфальт прямо в лужи.
Ни о каком выдувании воды и просушивании поврежденного участка дороги, о которых рассказывает Управление городского хозяйства на официальном сайте муниципалитета и речи не идет.
Екатерина Давыдова
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Март 2017
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