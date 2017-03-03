«Горечь потери и гордость»: великий подвиг шестой роты увековечен в граните на Чеченской земле

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.03.2017 15:33

Память о бойцах легендарной шестой роты увековечили в граните. У села Улус-Керт в непосредственной близости от рокового боя установили поклонный крест. Открыли его губернатор Псковской области Андрей Турчак и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Именно благодаря их договорённости и по желанию родных павших десантников появился этот памятный знак.

Над его созданием трудились сообща. Воплотил проект в жизнь псковский художник Александр Стройло. На торжественную церемонию открытия вместе с родными погибших из Пскова прибыла большая делегация. В её составе - руководство региона, представители командования ВДВ и 76 дивизии, духовенство.

Мучительно долгие часы пути: больше двух тысяч километров по воздуху, десятки километров - по земле. Для родительской любви нет расстояний и времени.

НАДЕЖДА ПРЫГИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:

Годы проходят, а боль утраты нет. И здесь в горах чувствуешь это особенно остро, посреди молчаливых свидетелей тех страшных событий семнадцатилетней давности. Передать их словами трудно. Это горечь потери и гордость за мужество тех, кто не пощадил собственной жизни, исполняя служебный долг.

84 псковских десантника не вернулись из этих мест. Здесь, под Улус-Кертом они приняли неравный бой с боевиками. Отсюда шагнули в бессмертие. Поклонный крест, установленный в нескольких сотнях метров от места, где разворачивались уже ставшие новейшей историей страны события, навсегда станет символом беспримерного подвига легендарной шестой роты.

АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Мы здесь на Чеченской земле присутствуем на месте памяти - месте памяти о всех тех, кто отдал свои жизни в борьбе с международным терроризмом, без разделения на религии, на вероисповедания, на возраст, на чины, на звания.

РАМЗАН КАДЫРОВ, ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:

Не по вине нашего народа международные террористы выбрали для разборок, для развала суверенного государства России именно арену - Чеченскую республику. Больше всего пострадали мы, чеченцы, наш народ. У нас только сотрудников полиции погибло - сто тысяч и шестьсот человек, не говоря о мирных жителях, их сотни тысяч. Подвиг псковских десантников навсегда вписан в славную героическую историю России. Их имена останутся в памяти потомков, как образец воинской доблести и стойкости перед лицом врага.

ВИКТОР КУПЧИШИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДУЮЩЕГО ВДВ РОССИИ ПО РАБОТЕ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ:

Этот памятный знак - совсем малая доля памяти и преклонения перед подвигом тех, для которых Родина, честь, достоинство не просто слова, а смысл жизни.

Для объединённых одним горем утраты родных открытие уже четвёртого в России монумента бойцам шестой роты - ещё одна возможность почтить память близких. В непосредственной близости от места, где героически сражались их дети, мужья, братья. Большинство родственников здесь впервые и не скрывают эмоций.

АНТОНИНА ПИСКУНОВА, МАТЬ ПОГИБШЕГО РОМАНА ПИСКУНОВА :

Мы даже не думали, что памятник будет, а чтобы хотя бы нас сюда привезли. А крест, конечно, нужен, чтобы наших сыновей память осталась здесь.

Память о не вернувшихся бойцах бессмертной шестой роты увековечена в девятитонном гранитном кресте с надписью Ника. В переводе с греческого - победа. Как дань памяти тем, кто не вышел из боя, но навсегда вошёл в историю страны победителем.

Надежда Прыгина, Иван Лопаев