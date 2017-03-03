Около пятисот домов будут капитально отремонтированы в Псковской области в этом году

Февральские квитанции за капремонт псковичи получат в ближайшее время. Задержка связана со сбоем в работе программного комплекса, который начисляет платежи по капремонту. Рассказал нам генеральный директор Фонда капремонта Сергей Макарченко.
Сейчас проблема устранена, все квитанции доставлены до управляющих компаний. Отмечу, что в этом году, минимальный взнос на капремонт вырос согласно росту инфляции и утвержден областным Собранием депутатов. Так, в домах без лифта, взнос увеличился на двадцать три копейки за квадратный метр, в домах с лифтом на двадцать шесть копеек. В этом году, подчеркнул Сергей Макарченко, по программе капитального ремонта в Псковской области будет отремонтировано около пятисот домов.
СЕРГЕЙ МАКАРЧЕНКО, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Предстоит достаточно много работ по сравнению с прошлым годом. И я думаю, что люди увидят намного больше отремонтированных домов. Выправляем какие-то свои недочеты. Стараемся адаптировать программу капремонта к нашим реалиям.
Екатерина Давыдова
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