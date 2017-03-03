Нерадостная статистика: Псков – первый в рейтинге «Убитых дорог России»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.03.2017 11:37

Псков лидирует в рейтинге «Убитых дорог» России. По данным проекта «Дорожная инспекция ОНФ. Карта убитых дорог» псковские активисты отметили на интерактивной карте более семидесяти проблемных участков. Местные жители жалуются на плохое состояние дорог в самых разных концах города.

Многие особенно недовольны дорожным полотном на улице Литейной, которая ведёт от улицы Инженерной к объездной областного центра. Вторую позицию после Пскова занимает Волгоград, в верхних строчках списка и Санкт-Петербург, Москва, Самара, Краснодар. Напомним, проект Общероссийского народного фронта стартовал в середине февраля. С его помощью любой желающий может самостоятельно отметить самые плохие, по его мнению, участки дорог и проголосовать за них.

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ, КООРДИНАТОР ПРОЕКТА:

Все материалы, которые к нам поступают в рамках координатора Народного фронта, они будут собраны в один итоговый, в одну итоговую какую-то таблицу, и уже с органами власти будут обсуждаться пути решения проблем. Будут выявляться те дороги, которые самые социально-важные, которые требуют особого внимания.

Ирина Коваленко