«И вновь продолжается бой!»: в ходе учений российско-белорусские союзники успешно ликвидировали лагерь боевиков

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.03.2017 11:33

В Псковском районе продолжаются масштабные российско-белорусские учения. Совершив восьмидесяти километровый марш, союзники провели операцию по уничтожению лагеря неприятеля. Напомню, в учениях принимают участие более тысячи военнослужащих, из них более ста – это военнослужащие Сил специальных операций республики Беларусь.

В наступлении белорусским десантникам предстоит выполнить особую задачу. Рота Сил специальных операций должна десантироваться посадочным способом с вертолетов МИ-8 на незнакомой местности. Кружащие вокруг ударные вертолеты КА-52 – прикрывают их с воздуха.

Тем временем псковские десантники, совершив многокилометровый марш по пересеченной местности, прибывают в ту же точку, где высадились и закрепились белорусы. Союзникам предстоит ликвидировать лагерь незаконного бандформирования. Завязывается бой.

ВАДИМ БЕДА ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ШТАБА РУКОВОДСТВА ПО РАЗВЕДКЕ (Г. ПСКОВ):

Рота ССО республики Беларусь осуществила высадку посадочным способом с вертолетов армейской авиации, захватила и удерживает выгодный рубеж, обеспечивая ввод в бой подразделения главных Сил подразделений десанта. Выход подразделений десанта в назначенный рубеж осуществляется в сложных условиях местности с использованием ее защитных свойств.

Маневры пехоты прикрывают белорусские минометчики и гранатометчики. В основном эти отделения состоят из солдат-срочников. Однако многократные тренировки перед учениями дают о себе знать – расчет работает слаженно, а солдаты даже получают удовольствие от участия в столь масштабных операциях.

СЕРГЕЙ НИЧИПОРОВСКИЙ, СТАРШИЙ НАВОДЧИК ПЕРВОГО МИНОМЕТНОГО РАСЧЕТА МИНОМЕТНОГО ВЗВОДА (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ):

Как настоящая война, все четко так сделано, мне нравится. Мы тут только что с вертолета десантировались, сюда прибежали, установили. Наши побежали наступать, мы сидим в защите тоже стреляем. Как настоящая война – такие впечатления.

Завершив уничтожение боевиков десантники вновь поднимаются на борт транспортных вертолетов. Они отправятся на другой полигон в Стругах Красных, где организуют оборону и будут сдерживать наступление противника.

Андрей Удалов, Юрий Ильин