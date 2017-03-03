По местам боевой славы: псковичи приняли участие в акции «Снежный десант»

Две команды поддержали в Псковской области специальную акцию - "Снежный десант". Участники похода - сборные областной Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма и команда Псковского клуба туристов - прошли около пятидесяти километров по территориям Плюсского и Гдовского районов.
С собой у групп были все необходимые вещи: еда, спальные мешки, палатки - ночевать приходилось и в лесу. Цель акции - увидеть своими глазами места боевой славы Псковщины. Добавим, что впервые "Снежный десант" прошел по лесам нашей области сорок девять лет назад. Тогда же в Крестах был открыт обелиск в виде трехгранного штыка. Он установлен в память о событиях февраля тысяча девятьсот восемнадцатого года: здесь проходили бои Красной Армии с кайзеровскими войсками.
Виктория Парфенова
|
Март 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|27
|28
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2