По местам боевой славы: псковичи приняли участие в акции «Снежный десант»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.03.2017 11:24

Две команды поддержали в Псковской области специальную акцию - "Снежный десант". Участники похода - сборные областной Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма и команда Псковского клуба туристов - прошли около пятидесяти километров по территориям Плюсского и Гдовского районов.

С собой у групп были все необходимые вещи: еда, спальные мешки, палатки - ночевать приходилось и в лесу. Цель акции - увидеть своими глазами места боевой славы Псковщины. Добавим, что впервые "Снежный десант" прошел по лесам нашей области сорок девять лет назад. Тогда же в Крестах был открыт обелиск в виде трехгранного штыка. Он установлен в память о событиях февраля тысяча девятьсот восемнадцатого года: здесь проходили бои Красной Армии с кайзеровскими войсками.

Виктория Парфенова