Флешмоб, посвященный здоровому образу жизни, провели псковские сотрудники МЧС

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.03.2017 11:16

Необычную физкультурную зарядку организовали для воспитанников Псковской школы-интерната. Ее проводили настоящие пожарные, причем в боевом обмундировании. Такую разминку пожарные проводят традиционно уже пятый год подряд в рамках всероссийской спортивно-массовой акции.

В этом флэшмобе участвуют все региональные подразделения МЧС. Таким образом популяризуют здоровый образ жизни. Мероприятие пожарные провели сразу после плановых учений, которые как раз и прошли в стенах школы-интерната. Завершили флэшмоб традиционной пожарной эстафетой. Детям нужно было максимально быстро облачиться в спецкостюмы, соединить пожарные рукава и на скорость протянуть их до нужной точки.

РОМАН СЕМЕНОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ КАДРОВОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ФГКУ 1-ГО ОТРЯДА ФПС ПО ПО:

Также эстафеты эти проводятся в рамках конкурса «Я и пожарная безопасность». Приучает ребяток, прежде всего, двигаться, активно проявлять себя, ну и в последующем кто-то выберет для себя профессию пожарного, как свой основной род деятельности.

Михайлов Кирилл