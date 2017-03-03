Флешмоб, посвященный здоровому образу жизни, провели псковские сотрудники МЧС

Необычную физкультурную зарядку организовали для воспитанников Псковской школы-интерната. Ее проводили настоящие пожарные, причем в боевом обмундировании. Такую разминку пожарные проводят традиционно уже пятый год подряд в рамках всероссийской спортивно-массовой акции.
В этом флэшмобе участвуют все региональные подразделения МЧС. Таким образом популяризуют здоровый образ жизни. Мероприятие пожарные провели сразу после плановых учений, которые как раз и прошли в стенах школы-интерната. Завершили флэшмоб традиционной пожарной эстафетой. Детям нужно было максимально быстро облачиться в спецкостюмы, соединить пожарные рукава и на скорость протянуть их до нужной точки.
РОМАН СЕМЕНОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ КАДРОВОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ФГКУ 1-ГО ОТРЯДА ФПС ПО ПО:
Также эстафеты эти проводятся в рамках конкурса «Я и пожарная безопасность». Приучает ребяток, прежде всего, двигаться, активно проявлять себя, ну и в последующем кто-то выберет для себя профессию пожарного, как свой основной род деятельности.
Михайлов Кирилл
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