Книга о псковичах, прославившихся в истории российского флота, поступила в библиотеку Великих Лук

Книга «Во славу России. Псковичи в истории российского флота» пополнила фонды центральной библиотеки Великих Лук. Работа над книгой заняла девятнадцать лет. В свободную продажу экземпляры не поступают. Только в библиотеки, военные училища, профильные ведомства.
Восемьсот страниц посвящены известным землякам, среди которых братья Лаптевы, Федот Клокачёв, Фердинанд Врангель и многие другие, чья жизнь так или иначе связана с морем. Сбором материалов для книги занимались четырнадцать человек. Под обложкой почти четыреста лет истории и труд псковичей, прославивших российский флот.
ПАВЕЛ ДРОЗДОВ, СОАВТОР КНИГИ, ГВАРДИИ ПОЛКОВНИК МОРСКОЙ ПЕХОТЫ ВМФ РОССИИ В ЗАПАСЕ:
32 адмирала. Это только такого уровня, не говоря уже капитаны 1 ранга, 2 ранга, 3 ранга, просто матросы, младшие офицеры. Это огромная армия моряков. У нас 15 Героев Советского Союза именно моряков, в том числе и морских пехотинцев.
Лариса Чурикова
|
Март 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|27
|28
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2