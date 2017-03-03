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Книга о псковичах, прославившихся в истории российского флота, поступила в библиотеку Великих Лук

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Категория: Вести-Псков
Создано 03.03.2017 11:10

Книга о псковичах, прославившихся в истории российского флота, поступила в библиотеку Великих ЛукКнига «Во славу России. Псковичи в истории российского флота» пополнила фонды центральной библиотеки Великих Лук. Работа над книгой заняла девятнадцать лет. В свободную продажу экземпляры не поступают. Только в библиотеки, военные училища, профильные ведомства.

Восемьсот страниц посвящены известным землякам, среди которых братья Лаптевы, Федот Клокачёв, Фердинанд Врангель и многие другие, чья жизнь так или иначе связана с морем. Сбором материалов для книги занимались четырнадцать человек. Под обложкой почти четыреста лет истории и труд псковичей, прославивших российский флот.

ПАВЕЛ ДРОЗДОВ, СОАВТОР КНИГИ, ГВАРДИИ ПОЛКОВНИК МОРСКОЙ ПЕХОТЫ ВМФ РОССИИ В ЗАПАСЕ:
32 адмирала. Это только такого уровня, не говоря уже капитаны 1 ранга, 2 ранга, 3 ранга, просто матросы, младшие офицеры. Это огромная армия моряков. У нас 15 Героев Советского Союза именно моряков, в том числе и морских пехотинцев.

Лариса Чурикова

 

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