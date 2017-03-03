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О псковских кадетах говорим в «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» сегодня, 3 марта, с 17.05

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Категория: Вести-Псков
Создано 03.03.2017 10:45

О псковских кадетах говорим в «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» сегодня, 3 марта, с 17.05Полгода назад в Пскове был возрождён кадетский корпус. Сорок семь школьников на базе лицея «Развития» ежедневно изучают не только общеобразовательные предметы, но постигают азы строевой и боевой подготовки.

И, если с 1882 по 1918 годы из стен Псковского кадетского корпуса вышло немало выдающихся военачальников, то как сложится судьба нынешних кадетов? Зачем сегодня псковичи отдают своих детей в кадеты? Обсуждаем в «Шоу вежливых людей» в пятницу, 3 марта, с 17:05.

Тел. прямого эфира: 66-27-47
 

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