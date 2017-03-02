О молодежных фестивалях и конкурсах говорим на «Радио России-Псков» в эфире «Стартовой площадки» 3 марта с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 02.03.2017 18:00

Молодежное творчество в Пскове развивается быстрыми темпами. В конце февраля молодые люди из Пскова и области приняли участие в седьмом фестивале творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев «Помним. Гордимся. Верим». А в Пскове на днях стартовала «Студенческая весна», где учащиеся средней и высшей ступеней образования могут продемонстрировать свои таланты.

О том, как проходят молодежные фестивали и конкурсы, расскажут в в прямом эфире «Стартовой площадки» наши гости - заместитель директора «Дома Офицеров» Светлана Васильева и представитель студенческого правительства города Пскова Елизавета Степанова.

Слушайте 3 марта с 7.20 на «Радио России-Псков». Звоните по телефону прямого эфира 66-27-47 задавайте свои вопросы нашим гостям и делитесь своим мнением.