О молодежных фестивалях и конкурсах говорим на «Радио России-Псков» в эфире «Стартовой площадки» 3 марта с 7.20

Молодежное творчество в Пскове развивается быстрыми темпами. В конце февраля молодые люди из Пскова и области приняли участие в седьмом фестивале творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев «Помним. Гордимся. Верим». А в Пскове на днях стартовала «Студенческая весна», где учащиеся средней и высшей ступеней образования могут продемонстрировать свои таланты.
О том, как проходят молодежные фестивали и конкурсы, расскажут в в прямом эфире «Стартовой площадки» наши гости - заместитель директора «Дома Офицеров» Светлана Васильева и представитель студенческого правительства города Пскова Елизавета Степанова.
Слушайте 3 марта с 7.20 на «Радио России-Псков». Звоните по телефону прямого эфира 66-27-47 задавайте свои вопросы нашим гостям и делитесь своим мнением.
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