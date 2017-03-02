Задержаны предполагаемые мошенники-организаторы несуществующего новогоднего спектакля «Дед Мороз. Начало»

Сотрудники полиции задержали предполагаемых мошенников, которые приглашали псковичей на новогодний спектакль - "Дед Мороз. Начало". В декабре прошлого года многие горожане приобрели билеты на представление в Ледовом дворце. Но организаторы разрекламированного шоу скрылись; вырученные средства они, конечно, прихватили с собой.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, подозреваемые задержаны в другом регионе, других подробностей пока не сообщается. Расследование уголовного дела по статье "Мошенничество" продолжается.
Виктория Парфенова
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Март 2017
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