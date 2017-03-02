Андрей Турчак и Рамзан Кадыров приняли участие в церемонии открытия поклонного креста на месте гибели псковских десантников

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 02.03.2017 17:31

Сегодня в Чеченской республике на месте гибели псковских десантников, на высоте семьсот семьдесят шесть, установили поклонный крест. На памятные мероприятия в составе псковской делегации отправились родные погибших и наша съёмочная группа. В церемонии приняли участие губернатор области Андрей Турчак и Рамзан Кадыров.

Открывая церемонию, глава Чеченской республики подчеркнул, что защищать Отечество — долг каждого патриота. Пример такого доблестного служения России — офицеры и солдаты шестой роты сто четвёртого полка 76 дивизии. Вся страна знает подвиг героев-десантников, которые семнадцать лет назад вступили в схватку с превосходящими по численности боевиками. Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих, и поблагодарил руководство региона за заботу о семьях солдат. Напомним, об установке памятного мемориала руководители Чечни и Псковской области договорились в две тысячи пятнадцатом году. Проект памятного знака широко обсуждался с привлечением общественности, военнослужащих и родителей героев-десантников. Именно они утвердили итоговый эскиз памятника.

АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Нет таких слов и действий, что могли бы компенсировать боль утраты матерям, отцам, родным, поэтому вечная память героям, вечная им слава.

ВИКТОР КУПЧИШИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫМИ ВОЙСКАМИ РОССИИ ПО РАБОТЕ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ:

Этот памятный знак будет напоминанием ныне живущим и будущим поколениям. Нашу благодарную память во имя тех, кто совершил подвиг, способствовать воспитанию подрастающего поколения, чувство гордости и готовность к защите Родины.

Татьяна Борисова