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В региональном центре президентской библиотеки можно ознакомиться с уникальными документами по отречению Николая II

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Категория: Вести-Псков
Создано 02.03.2017 17:10

В региональном центре президентской библиотеки можно ознакомиться с уникальными документами по отречению Николая IIУникальные документы, посвященные отречению Николая II, представили сегодня студентам сотрудники регионального центра Президентской библиотеки. Это официальные бумаги, переписка, дневники и фотографии - всего более девятисот единиц хранения. Физически они находятся в Петербурге, однако доступны всем желающим в электронном виде.

Работать с ними можно в региональном отделении - оно находится в здании областной научной библиотеки. На встрече со студентами сотрудники отделения подробно рассказали о событиях февраля-марта семнадцатого года. Сегодня исполняется ровно сто лет, по старому стилю, со дня отречения Николая II.

ЕКАТЕРИНА НОВИКОВА, ВЕДУЩИЙ БИБЛИОТЕКАРЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. Б.Н.ЕЛЬЦИНА:
Можно посетить удаленный читальный зал Президентской библиотеки, все документы доступны в электронной форме, если заходить в Интернет-портал, то нужно зарегистрироваться и в принципе попасть на Интернет-портал можно даже у себя дома. Работа с документами, находящимися в удаленном доступе, будет проходить здесь у нас на рабочих местах.

Татьяна Борисова

 

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