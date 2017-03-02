Андрей Турчак: «Поклонный крест в честь псковских десантников станет местом памяти тех, кто отдал жизнь в борьбе с терроризмом»

Сегодня на месте гибели псковских десантников в Чеченской республике, на высоте семьсот семьдесят шесть, установили поклонный крест. На памятные мероприятия в составе псковской делегации отправились родные погибших и наша съёмочная группа. В церемонии приняли участие губернатор области Андрей Турчак и Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
НАДЕЖДА ПРЫГИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
Рамзан Кадыров обратился к родителям, принес им слова соболезнования и подчеркнул, что подвиг их навсегда вписан в историю России. Глава Чеченской республики также отметил, что кровопролития на чеченской земле вершились отнюдь не по вине чеченского народа, который так же пострадал от международного терроризма. И отстоять целостность государства удалось, в том числе, благодаря героическому подвигу шестой роты. Андрей Турчак, в свою очередь, выразил уверенность, что поклонный крест станет местом памяти тех, кто отдал жизнь в борьбе с терроризмом. В ответном слове родители павших отметили значимость сегодняшнего события и поблагодарили собравшихся за память и помощь в увековечивании подвига их сыновей.
Татьяна Борисова
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