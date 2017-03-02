Более трехсот миллионов рублей получит Псковская область на программу переселения из аварийного жилья

Больше трёхсот миллионов рублей дополнительно получит Псковская область на реализацию программы переселения из аварийного жилья. Средства поступят из Фонда содействия реформированию ЖКХ. И будут распределены между несколькими районами области, а также Псковом и Великими Луками.
Как пояснили в региональном Комитете по делам строительства и ЖКХ, до первого сентября планируется расселить чуть больше трёхсот многоквартирных домов. На сегодняшний день из аварийного фонда уже переехали две с половиной тысячи человек.
Татьяна Борисова
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Март 2017
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