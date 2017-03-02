Более трехсот миллионов рублей получит Псковская область на программу переселения из аварийного жилья

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 02.03.2017 15:23

Больше трёхсот миллионов рублей дополнительно получит Псковская область на реализацию программы переселения из аварийного жилья. Средства поступят из Фонда содействия реформированию ЖКХ. И будут распределены между несколькими районами области, а также Псковом и Великими Луками.

Как пояснили в региональном Комитете по делам строительства и ЖКХ, до первого сентября планируется расселить чуть больше трёхсот многоквартирных домов. На сегодняшний день из аварийного фонда уже переехали две с половиной тысячи человек.

Татьяна Борисова