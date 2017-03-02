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Кулинары со всей области приехали в Псков для состязания в конкурсе «Молодые профессионалы»

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Категория: Вести-Псков
Создано 02.03.2017 15:05

Кулинары со всей области приехали в Псков для состязания в конкурсе «Молодые профессионалы»Сегодня в Пскове прошел первый региональный этап национального конкурса "Молодые профессионалы". Шесть конкурсантов из Пскова, Опочки, Острова и Великих Лук представили на суд жюри три блюда: рыбу, птицу и десерт. Эксперты оценивали процесс приготовления, соблюдение санитарных норм и, конечно, оформление блюда и его вкусовые качества.

Победитель регионального этапа поедет на полуфинал в Якутию представлять Псковскую область, которая в соревнованиях такого уровня участвует впервые. В жюри не только преподаватели техникумов, и но шеф-повара псковских кафе и ресторанов, которые признались, они в их возрасте такого еще не умели. А сами студенты, как настоящие профессионалы, своих секретов не выдают.

АНАСТАСИЯ ВИДЕНЯПИНА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА ПОВАРОВ "МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ" (Г.ВЕЛИКИЕ ЛУКИ):
Мы будем использовать все то, что есть в списке продуктов, но пока это секрет, я думаю, это будет небольшим сюрпризом. У меня есть так называемый чеклист, у меня по порядку разложены действия, которые я должна буду делать, на каждое действие у меня выделено определенное количество времени, есть запас на всякий случай, если что-то пойдет не так.

Дина Перевозчикова


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