Кулинары со всей области приехали в Псков для состязания в конкурсе «Молодые профессионалы»

Сегодня в Пскове прошел первый региональный этап национального конкурса "Молодые профессионалы". Шесть конкурсантов из Пскова, Опочки, Острова и Великих Лук представили на суд жюри три блюда: рыбу, птицу и десерт. Эксперты оценивали процесс приготовления, соблюдение санитарных норм и, конечно, оформление блюда и его вкусовые качества.
Победитель регионального этапа поедет на полуфинал в Якутию представлять Псковскую область, которая в соревнованиях такого уровня участвует впервые. В жюри не только преподаватели техникумов, и но шеф-повара псковских кафе и ресторанов, которые признались, они в их возрасте такого еще не умели. А сами студенты, как настоящие профессионалы, своих секретов не выдают.
АНАСТАСИЯ ВИДЕНЯПИНА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА ПОВАРОВ "МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ" (Г.ВЕЛИКИЕ ЛУКИ):
Мы будем использовать все то, что есть в списке продуктов, но пока это секрет, я думаю, это будет небольшим сюрпризом. У меня есть так называемый чеклист, у меня по порядку разложены действия, которые я должна буду делать, на каждое действие у меня выделено определенное количество времени, есть запас на всякий случай, если что-то пойдет не так.
Дина Перевозчикова
|
Март 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|27
|28
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2