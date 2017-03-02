Как сохраняется память о подвиге 6-й роты, говорим сегодня в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня, 2 марта, в 18.10

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 02.03.2017 13:17

Сегодня в Чечне торжественно открыли Поклонный крест десантникам 6-ой роты. Его установили в селении Улус-Керт Шатойского района. В торжественной церемонии приняла участие и делегация нашего региона – туда отправились родственники погибших, представители региональной власти, а также наши коллеги-журналисты.

Напомним, установить в Чечне мемориал в ноябре 2015 года договорились Губернатор Псковской области Андрей Турчак и Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. О том, как сохраняется память о подвиге 6 роты, поговорим сегодня в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков». Звоните по телефону 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.

