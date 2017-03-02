Сегодня в Чеченской республике установят поклонный крест на месте гибели десантников шестой роты

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 02.03.2017 12:26

Поклонный крест установят сегодня на месте гибели псковских десантников в Чеченской республике. Церемония начнётся буквально через несколько минут, в полдень. На памятные мероприятия в составе псковской делегации отправились родные погибших и наша съёмочная группа. Об установке памятного мемориала ещё в ноябре пятнадцатого года договорились губернатор Андрей Турчак и Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Тогда наша делегация вместе с родными погибших солдат поднялись на высоту семьсот семьдесят шесть - к месту гибели шестой роты - где зажгли свечи в память о героях. А ещё раньше по инициативе руководства Чечни одна из улиц Грозного была переименована в улицу 84-х псковских десантников. Я напомню, семнадцать лет назад бойцы шестой роты 76 дивизии под командованием полковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками под Улус-Кертом. Из девяноста военнослужащих погибли восемьдесят четыре.

Надежда Прыгина