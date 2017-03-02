Плюсовая температура – не помеха лыжному спорту: на базе «Юность» прошла спартакиада среди школьников

Более шестидесяти школьников приняли участие в спартакиаде по лыжным видам спорта на базе Юность в Островском районе. Юноши и девушки преодолевали пятикилометровую дистанцию - в первый день классическим стилем, во второй - свободным. Побороться за призовые места на турнир приехали команды из пятнадцати районов.
В командном первенстве места на пьедестале завоевали Невельский, Печорский и Островский. В индивидуальном зачёте первое место среди девушек завоевала спортсменка из Острова Полина Алексеева. Гонка проходила в сложных условиях, при плюсовой температуре.
ПОЛИНА АЛЕКСЕЕВА, ПОБЕДИТЕЛЬ СОРЕВНОВАНИЙ:
Если плюс, как например сейчас плюс семь, и снег уже начинает таять и появляется вода и лыжи уже так хорошо не будут ехать, как например, при минус десяти, и ниже, время хуже становится, снег мягкий, рыхлый, ноги проваливаются.
Лыжные гонки как этап спартакиады прошли в Юности впервые за три года - раньше не позволяла малоснежная зима и оттепели. Сейчас погода не проблема - даже после многодневной плюсовой температуры на трассе тридцатисантиметровый слой снега. Это результат работы снеговых пушек. Покрытие обработала снегоуплотнительная техника. Такое оборудование позволяет значительно удлинить соревновательный период и качественно готовить трассу.
Иван Павлов
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Март 2017
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