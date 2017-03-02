Открыть новое в Чехове и в себе: Псковский театр драмы представляет зрителям новый спектакль

"Позвольте вам выйти вон!" - премьеру с таким названием зрители смогут увидеть на Малой сцене Псковского театра драмы уже в эти выходные. Персонажей ранних произведений Антона Павловича Чехова, больше известного тогда как Антоша Чехонте, художественный руководитель театра Александр Кладько только комичными и водевильными не считает.
Новый спектакль, надеется режиссер, не только повеселит зрителя, но и заставит задуматься.
Свадебный пир в самом разгаре. Охотников выпить за молодых хватает. Недостает лишь одного - свадебного генерала. Статус семейного торжества, считает жених, зависит только от важного чина.
Смешная чеховская история не устарела и сегодня. И люди, с их чванством и заносчивостью, жадностью и глупостью, по сути, другими не стали.
СВЕТЛАНА КОНСТАНТИНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
На театральной афише сразу 12 авторских имен. Среди них немало странных. Здесь и Юный старец, и Крапива, и даже Гайка №6 и Гайка №9. И это далеко не полный перечень псевдонимов и юмористических подписей, которые молодой студент-медик Антон Чехов ставил под своими рассказами.
Ранний Чехов, или период Антоши Чехонте, не только смешной и водевильный. За искрометным юмором небольших рассказов, настаивает режиссер спектакля Александр Кладько, всегда видны грусть и боль писателя.
АЛЕКСАНДР КЛАДЬКО, РЕЖИССЕР, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПСКОВСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ:
В рассказах Чехова можно, как в песчинке, увидеть пустыню и, как в капле, увидеть океан, море. И действительно, там, чем больше в них копаешься, казалось бы, штучка, шутка, как он пишет, тем больше погружаешься в какой-то другой мир, сегодня нам уже неведомый, но очень вкусный, интересный, колоритный.
Особый колорит новому спектаклю придают и артисты. На Малой сцене не только молодые, но и заслуженные.
ВИКТОР ЯКОВЛЕВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
И сначала открываешь в Чехове все новое и новое для себя, потом вдруг наступает момент, начинаешь в себе открывать все новое, новое для себя. И в общем-то это, конечно, для актера праздник. Если для актера праздник, это будет праздник и для тех, кто пришел посмотреть наш спектакль. Это будет праздник для всех. Я надеюсь. Хочется, чтобы было так.
Светлана Константинова, Тигран Гаспарян
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