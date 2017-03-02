Сплотились в бою: псковские и белорусские десантники совместно захватили вражеский аэродром во время учений

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 02.03.2017 10:41

Около шестисот десантников десантировались в ходе российско-белорусских батальонно-тактических учений. В воздух над Псковом были подняты несколько военно-транспортных самолетов ИЛ-76. В этот раз на полигон Кислово высаживались не только псковские десантники, но и их коллеги из Сил специальных операций республики Беларусь.

Помимо этого десантировалась техника – три боевых машины десанта. После приземления на полигоне развернулся бой за аэродром условного противника. Завладев им батальон перешел к обороне.

АНДРЕЙ УДАЛОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:

Это поле вблизи деревни Кислово традиционно по легенде учений является аэродромом условного противника. Именно его, как стратегически важный объект, десантники и должны захватить. Оранжевый дым на горизонте – это первая метка, где должны высадиться десантники.

В это время в воздухе уже несколько самолетов военно-транспортной авиации ИЛ-76. Они по одному выходят в заданную точку и высаживают первую группу десантников.

Следующий борт доставляет на место операции боевую технику. Три боевые машины десанта десантируются на безплатформенных системах.

От свободного падения боевые машины удерживает специальная многокупольная парашютная система. После приземления с помощью электронных средств навигации экипаж должен найти свою БМД и подготовить ее к применению. Противник тем временем готовится обороняться.

АНДРЕЙ УДАЛОВ КОРРЕСПОНДЕНТ:

Те десантники, которые уже приземлились, должны быстро сложить парашют и выйти к месту сосредоточения и встречи с другими подразделениями. Мы видим, что на горизонте уже появился дым и слышны выстрелы. Где-то там уже начался бой за аэродром условного противника.

Следующим бортом десантируются и белорусские коллеги – военнослужащие Сил специальных операций.

ДМИТРИЙ ЧЕРНЫХ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНОЙ ТЕХНИКИ 76-Й ГВАРДЕЙСКОЙ ДЕСАНТНО-ШТУРМОВОЙ ДИВИЗИИ:

Десантирование прошло успешно, задача учений выполнена в полном объеме в плане тактических действий, военнослужащие произвели захват аэродрома условного противника.

Задача у российских и белорусских коллег одна, тактика действий тоже одинаковая, поэтому издалека на поле учебного боя различить солдат двух стран практически невозможно. Здесь они воюют даже не как союзники, а как один слаженный военный коллектив.

СЕРГЕЙ АНДРЕЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДУЮЩЕГО СИЛАМИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ВС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ:

Благодаря общению военнослужащих уровня взвод – рота - батальон идет обмен опытом, что позволит нам в последующем, при необходимости, выполнить задачу по защите наших рубежей совместно.

После захвата и удержания аэродрома следующий этап совместных батальонно-тактических учений - марш-бросок и рейдовые действия в тылу противника.

Андрей Удалов, Василий Нордэн