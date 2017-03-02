Около ста восьмидесяти тысяч рублей отсудила псковичка у турагенства «Олимпик-Тур» за несостоявшуюся поездку в Тунис

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 02.03.2017 10:50

Псковичка отсудила у туристического агентства «Олимпик-Тур» около ста восьмидесяти тысяч рублей. Суд встал на сторону пострадавшей Анжелики Васильевой и предписал директору агентства выплатить ущерб и все издержки от несостоявшийся поездки в Тунис в сентябре прошлого года.

При этом, по словам женщины, сам директор Александр Правдин судебные заседания не посещал, но после вынесения приговора подал апелляционную жалобу.

АНЖЕЛИКА ВАСИЛЬЕВА, ПОСТРАДАВШАЯ:

- Сумма по решению суда где-то порядка 180 тысяч. Ничего из этого вы пока не получали?

- Я ничего не получала не знаю, как это вообще все будет выглядеть, потому что решение суда еще не вступило в силу, насколько я знаю, подана апелляционная жалоба.

При этом туристическая фирма продолжает работать и оформлять путевки. Застать директора агентства на месте не удалось.

Напомним, в сентябре прошлого года клиенты «Олимпик-Тур» забили тревогу по поводу несостоявшихся поездок, которые они оплатили. Директор не отвечал на звонки, после объяснил, что был в больнице и его подвели партнеры. Пострадавшие обратились в правоохранительные органы. По данным Псковского городского суда судебное производство по большинству дел, связанных с деятельностью турфирмы, завершено после заключения сторонами мирового соглашения. На текущий момент закрыты девять из двенадцати дел.

Андрей Удалов