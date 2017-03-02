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Замгубернатора Сергей Перников посетил промышленные и сельхозпредприятия Островского района

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Категория: Вести-Псков
Создано 02.03.2017 10:55

Замгубернатора Сергей Перников посетил промышленные и сельхозпредприятия Островского районаОстровское предприятие по металлообработке может открыть производство в особой экономической зоне Моглино. Такую идею предложил собственникам заместитель губернатора Сергей Перников во время рабочей поездки. Он познакомился не только с промышленностью района - предприятием по металлообработке, но и сельским хозяйством - под Островом выращивают коз.

В этом небольшом здании легко помещаются более полутора тысяч коз - почти мегаферма. Хозяйство занимается производством козьего молока. Его поставляют на молокозавод в Новгородской области. Козы зааненской породы - животные неприхотливые.

РАВИЛЬ ДАУТОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕРМЫ:
Им лучше холодно чем жарко, они бояться сквозняков, любая скотина боится сквозняков, минусовые температуры им не страшны, вот я был во Владимирской области, ездил смотреть фермы, где просто каркасно-тентовые здания.

Корма для животных предприятие выращивает самостоятельно. Хозяйство обрабатывает две с половиной тысячи гектаров земли. Правда она не оформлена официально. А сейчас на эти земли претендуют другие инвесторы. Поэтому хозяйство обратилось за помощью к администрации района и области. Заместитель губернатора Сергей Перников предложил решить вопрос на открытом конкурсе.
Хозяйство активно развивается - в планах увеличить поголовье до двух тысяч животных, начать производство мясных продуктов и построить ферму для коров.
Свои планы по развитию есть и у островских промышленных предприятий. Здесь занимаются металлообработкой. Делают медицинскую мебель, оборудование для лабораторий, двери, светильники. Сейчас предприятие запускает производство быстровозводимых домов. А для этого ремонтирует старые промышленные корпуса.

ВАЛЕРИЙ БЕЛАН, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ КОМПАНИЙ:
Здесь это все были грубо говоря мусорники, все заброшено было, не работали можно сказать, двадцать лет эти помещения, были все разваленные.

Сергей Перников предложил руководителю открыть производство в особой экономической зоне Моглино.

СЕРГЕЙ ПЕРНИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Мы сейчас, например, закладываем завод новый. Мы его строим, площади сдаем в аренду. Вы только перевезли оборудование и начали делать. НДС ввозной - вывозной ноль, таможенные пошлины ноль, прибыль ноль, налог на имущество ноль, транспортный налог ноль.

Сейчас на производстве работает двести человек, а требуется еще пятьдесят. Предприятие активно ищет новые каналы сбыта. В этом может помочь Фонд развития малого бизнеса - рассказал заместитель губернатора. Он выделяет средства на участие в различных выставках, чтобы о продукции предприятий больше узнали и в России и за рубежом.

Иван Павлов, Кирилл Мосин

 

 

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