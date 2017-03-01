Всемирный день иммунитета – прекрасный повод поговорить о здоровом образе жизни, считают псковские врачи

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.03.2017 17:00

Сегодня в Пскове прошла акция, приуроченная к Дню иммунитета, который отмечают во всём мире в первый день весны. В городской поликлинике специалисты областного центра медицинской профилактики и волонтёры - студенты медицинского колледжа рассказали псковичам о способах поддержания иммунитета, об основных правилах здорового образа жизни и о мерах профилактики различных заболеваний.

Всем желающим измерили артериальное давление, а также после взвешивания и измерения роста определили индекс массы тела. Кроме этого, участники акции получили информационные материалы и приглашение на занятия в школе для пациентов с артериальной гипертонией. Первое из них состоится третьего марта в два часа дня в конференц-зале третьей городской поликлиники на улице Индустриальной.

ОЛЕСЯ МАСЛЕННИКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ "ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ":

В ходе занятий в этой школе будет рассказываться, что такое артериальная гипертония, как правильно питаться, как её определить, какие могут быть последствия. Много интересной, полезной информации. Занятия абсолютно бесплатные, т.е. приглашаем всех желающих, кто имеет данное заболевание, либо как-то хочет предотвратить его.

Ирина Коваленко