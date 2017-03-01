Почтить память героев-десантников шестой роты в Псков приехал командующий ВДВ России Андрей Сердюков

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.03.2017 17:01

Сегодня вся Россия вспоминает погибших десантников легендарной шестой роты. Ровно семнадцать лет назад военнослужащие сто четвёртого полка Псковской дивизии вступили в бой с боевиками в Аргунском ущелье. В течение суток девяносто российских военнослужащих сдерживали наступление около двух тысяч наёмников Хаттаба. В этом неравном бою выжить удалось только шестерым. Ежегодно в первый день весны траурные мероприятия проходят по всей стране. В Псков в этот день приезжают родственники погибших солдат.

Два раза в год Татьяна Соколова едет восемьсот километров из Рязани в Псков на могилу своего сына. Герой России Роман Соколов погиб семнадцать лет назад в Аргунском ущелье. После гибели командира капитан Соколов, будучи уже раненым, взял на себя командование шестой ротой. И вместе с боевыми товарищами сражался до самого конца.

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА, МАТЬ ПОГИБШЕГО РОМАНА СОКОЛОВА (Г. РЯЗАНЬ):

Он готовил эту роту. Он знал каждого человека. Знал, на что способен каждый из солдат, который там был. Конечно, гордость за наших ребят очень большая. Мне кажется, они достойны все чести очень большой, эти все мальчишки.

В неравной схватке с боевиками погибли восемьдесят четыре российских военнослужащих. Сегодня в Пскове в память о них прошёл траурный митинг. На воинском мемориале в Орлецах собрались семьи погибших десантников со всей России. Чтобы ещё раз вспомнить.

АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Переполняют на самом деле два очень сильных чувства: чувство горечи за боль, утрата, которую понесли вы семнадцать лет назад, которую понесла наша страна, и чувство гордости за беспримерный подвиг наших ребят.

Памятные мероприятия прошли сегодня и у памятника шестой роте в Черёхе. Цветы под белый купол парашюта возложил и командующий ВДВ России Андрей Сердюков. До тысяча девятьсот девяносто девятого года он командовал тем самым сто четвёртым полком.

АНДРЕЙ СЕРДЮКОВ, КОМАНДУЮЩИЙ ВДВ РОССИИ:

Этот случай, для меня он особый, потому что всех офицеров знал лично, знал их профессиональные качества. И я хочу сказать, что в этом бою оказались самые лучшие офицеры и солдаты, вечная им память.

Накануне памятной даты Андрей Сердюков лично встретился с родственниками погибших бойцов.

ДИНА ЧУГУНОВА, МАТЬ ПОГИБШЕГО ВАДИМА ЧУГУНОВА (ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ):

Я, конечно, очень горжусь своим сыном. И для меня сын - это герой. Это герой. Я хочу, чтобы все мальчишки стремились. У нас Оржицы, посёлок небольшой, все друг друга знают. И очень многие идут служить в ВДВ. Поступок этот знают. Подвиг их знают.

Как героев, десантников шестой роты вспоминают и в Пскове. Семнадцать лет назад, когда они вернулись в цинковых гробах, проводить солдат в последний путь пришли тысячи людей.

Виктория Писукова, Юрий Ильин, Иван Лопаев, Сергей Дьяков