logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Главная > Новости > Вести-Псков

О значимости чемпионата «Молодые Профессионалы», впервые проходящего на Псковской земле, говорим на «Радио России-Псков» в эфире «Стартовой площадки» 2 марта с 7.20

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 01.03.2017 15:41

О значимости чемпионата «Молодые Профессионалы», впервые проходящего на Псковской земле, говорим на «Радио России-Псков» в эфире «Стартовой площадки» 2 марта с 7.20Чемпионат «Молодые Профессионалы» или Worldskills впервые проходит в Пскове. О значимости этого мероприятия для Псковского региона и поварском искусстве говорим в прямом эфире «Стартовой площадки» с нашими сегодняшними гостями ‒ руководителем регионального координационного центра «Молодые профессионалы» Ольгой Божковой и независимым экспертом из города Пермь Юлией Гурьяновой!

Слушайте 2 марта с 7.20 на «Радио России-Псков». Звоните по телефону прямого эфира 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.
 

SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Витрум
Авто-трэвл
Kinza
Требуется корреспондент
Хлебосол
Март 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2