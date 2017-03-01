О значимости чемпионата «Молодые Профессионалы», впервые проходящего на Псковской земле, говорим на «Радио России-Псков» в эфире «Стартовой площадки» 2 марта с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.03.2017 15:41

Чемпионат «Молодые Профессионалы» или Worldskills впервые проходит в Пскове. О значимости этого мероприятия для Псковского региона и поварском искусстве говорим в прямом эфире «Стартовой площадки» с нашими сегодняшними гостями ‒ руководителем регионального координационного центра «Молодые профессионалы» Ольгой Божковой и независимым экспертом из города Пермь Юлией Гурьяновой!

Слушайте 2 марта с 7.20 на «Радио России-Псков». Звоните по телефону прямого эфира 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.

