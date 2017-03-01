Шаг в бессмертие: в Пскове прошел траурный митинг памяти погибших в Чечне бойцов шестой роты

Сегодня вся Россия вспоминает погибших десантников легендарной шестой роты. Ровно семнадцать лет назад военнослужащие сто четвёртого полка Псковской дивизии вступили в бой с боевиками в Аргунском ущелье. Сегодня в псковском храме Александра Невского прошла заупокойная лития по всем восьмидесяти четырём погибшим.
Кроме того, траурный митинг прошёл на кладбище в Орлецах, где похоронены девять бойцов шестой роты. По традиции, первого марта здесь собираются семьи погибших десантников, чтобы возложить цветы и ещё раз почтить память своих родных.
АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Переполняют на самом деле два очень сильных чувства: чувство горечи за боль, утрата, которую понесли вы семнадцать лет назад, которую понесла наша страна, и чувство гордости за беспримерный подвиг наших ребят.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА, МАТЬ ПОГИБШЕГО РОМАНА СОКОЛОВА (Г. РЯЗАНЬ):
Два раза в год мы приезжаем сюда. Вот первого марта, это уже как обычно, ну и где-то летом. Конечно, гордость за наших ребят очень большая. Мне кажется, они достойны все чести большой, эти все мальчишки.
Виктория Писукова
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