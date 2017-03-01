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О том, как влияют магнитные бури на здоровье, говорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня, 1 марта, в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 01.03.2017 14:58

О том, как влияют магнитные бури на здоровье, говорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня, 1 марта, в 18.10В первые дни марта жители Земли вновь могут испытать на себе негативное влияние магнитной бури. По различным данным от 50 до 70% населения всего мира подвержены воздействию геомагнитных возмущений.

У кого-то реакция возникает за 1-2 дня до вспышек на солнце, кто-то начинает плохо себя чувствовать в пик магнитной бури, у некоторых недомогание проявляется только спустя какое-то время после нее. Сегодня в программе «Постфактум» будем выяснять, как влияют магнитные бури на здоровье и самочувствие псковичей, как помочь метеозависимым людям.

Слушайте сегодня в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков». Звоните по телефону 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.
 

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