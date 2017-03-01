Сегодня в России вспоминают погибших десантников легендарной шестой роты

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.03.2017 12:06

Семнадцать лет назад военнослужащие сто четвёртого Гвардейского парашютно-десантного полка Псковской дивизии вступили в бой с боевиками в Аргунском ущелье. В результате неравной схватки восемьдесят четыре российских военнослужащих погибли. Ежегодно, в первый день весны, по стране проходят траурные мероприятия.

Сегодня утром заупокойную литию по погибшим отслужил настоятель храма Александра Невского, протоиерей отец Олег Тэор. Почтить память героев собрались родственники погибших десантников, псковичи, военнослужащие 76 дивизии, командующий ВДВ России Андрей Сердюков. Накануне памятной даты он встретился с родственниками десантников.

Для командующего ВДВ - это первая официальная встреча с семьями погибших солдат. Сам Андрей Сердюков знал лично большинство погибших офицеров, до 1999 года он был командиром того самого сто четвёртого полка.

АНДРЕЙ СЕРДЮКОВ, КОМАНДУЮЩИЙ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫМИ ВОЙСКАМИ РОССИИ:

Этот подвиг, он вошёл в героическую летопись истории нашей страны. И, конечно, низкий поклон вам, дорогие родные и близкие, за воспитание ваших детей.

ДИНА ЧУГУНОВА, МАТЬ ПОГИБШЕГО ВАДИМА ЧУГУНОВА (ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ):

Я, конечно, очень горжусь своим сыном. И для меня сын - это герой. Это герой. Я хочу, чтобы все мальчишки стремились. У нас Оржицы, посёлок небольшой, все друг друга знают. И очень многие идут служить в ВДВ. Поступок этот знают. Подвиг их знают.

Татьяна Борисова, Виктория Писукова