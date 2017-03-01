Приезжай работать врачом и получи квартиру – программа привлечения медработников в Псковский регион работает эффективно

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.03.2017 11:58

Девяносто шесть служебных квартир для медицинских работников администрация Псковской области приобрела за последние шесть лет. Для властей это дополнительная возможность привлечь необходимых специалистов в регион. И как показало время, такая жилищная программа работает. Зачастую медики приезжают в Псков работать именно потому, что здесь для врачей есть не только работа, но и жильё.

Впятером в однокомнатной квартире семья Васильевых живёт уже полгода, с того момента когда родились близняшки Вика и Саша. С тех пор на кухне кушают по очереди, слишком тесно, да и поиграть старшей дочери Алисе особо негде.

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА, ПЕДИАТР ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ Г. ПСКОВА:

Старшей девочке хотелось бы уже, конечно, тоже стол отдельный. Эти тоже уже начинают ползать девочки. Хотелось бы, чтобы места было побольше, где развернуться, поползать. Учиться ходить, потому что так в однокомнатной квартире сложновато, конечно.

В семье папа и мама - оба врачи. Татьяна - участковый педиатр, Евгений - травматолог в Детской областной больнице. Супруги говорят - получение служебного жилья, в котором без проблем сможет разместиться всё семейство, для них стало настоящим спасением.

ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВ, ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ ДЕТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ:

Мы очень довольны. Нам очень хочется работать. Мы продолжаем оставаться работать на территории Псковской области. И благодаря такому широкому жесту со стороны администрации Псковской области, за что им огромная благодарность, теперь у нас есть не только желание оставаться здесь, но и продуктивно работать.

Переехать в новую квартиру Васильевы собираются после ремонта. Уже всё распланировали - где будет детская, где гостиная. В трёхкомнатной квартире теперь каждому найдётся своё отдельное местечко.

За последние шесть лет в Псковской области специально для врачей было приобретено девяносто шесть служебных квартир. Для региона это один из путей решения кадрового вопроса в сфере здравоохранения.

ИГОРЬ ПОТАПОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСКОМИТЕТА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И ФАРМАЦИИ:

Было принято решение по приобретению служебного жилья, как важного стимула для привлечения в область данной категории специалистов. Потом мы поняли, что этот механизм работает и стали его активно использовать и для укомплектования и начинающегося тогда строительства онкоцентра. Сейчас эта практика распространяется практически на все лечебные учреждения по всей области.

Свою эффективность жилищная программа доказала на деле. Так врач-онколог Елена Букша два года назад переехала из Одессы в Псков именно потому, что здесь для её семьи предоставлялось служебное жильё.

ЕЛЕНА БУКША, ОНКОЛОГ-ДЕРМАТОЛОГ ПСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА:

Конечно, это важно. Это любому человеку, в любом возрасте важно, мне кажется. А для специалистов, если они решают переехать со своего постоянного места проживания в другую область, где требуются данные специалисты остро, то, конечно, это немаловажно. Это хороший бонус, мотивация доктора, чтобы он переехал.

Теперь Елена вместе с супругом, который, кстати, тоже врач, обживают новую двухкомнатную квартиру. Говорят, теперь можно спокойно работать, без тревожных мыслей о квартирном вопросе.

Виктория Писукова, Александр Калинин, Владимир Шагапов