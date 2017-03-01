Псковские единороссы: «Благодаря предварительному голосованию в выборах участвуют только самые авторитетные и уважаемые кандидаты»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.03.2017 11:51

Псковские единороссы будут выдвигать кандидатов на предстоящие выборы только по результатам предварительного голосования. Об этом заявил секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Котов на пресс-конференции. Как и в прошлом году, внутрипартийное голосование состоится в конце весны.

В Пскове предварительные выборы пройдут по максимально открытой схеме - в голосовании на специальных участках могут принять все горожане, а в других муниципалитетах - лишь те, кто придет на дебаты. Чтобы подготовить участников к предварительным выборам, единороссы открывают "Школу кандидата" - курс лекций и семинаров, чтобы участники познакомились с депутатской работой и процедурой выборов. В этом году в нашей области избираются депутаты Городских Дум Пскова, Великих Лук и районных Собраний и семь глав районов - всего более четырехсот представителей власти.

АЛЕКСАНДР КОТОВ, СЕКРЕТАРЬ ПСКОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

Мы понимаем, что самое важное, это определить кандидатов от партии, которые будут участвовать в этих выборах и мы рассчитываем на то, что процедура предварительного партийного голосования, которую мы совершенствуем из года в год, нам поможет определиться с кандидатами наиболее авторитетными, уважаемыми, которые смогут провести избирательную кампанию на высоком уровне и добиться победы.

Виктория Парфенова