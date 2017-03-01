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Программа и состав участников концерта «Большой джаз» в Пскове изначально были другими

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Категория: Вести-Псков
Создано 01.03.2017 10:10

Программа и состав участников концерта «Большой джаз» в Пскове изначально были другимиПо словам дирижера Псковского симфонического оркестра Эдуарда Банько, основной солисткой должна была стать джазовая вокалистка Юлиана Рогачева. Однако она на время отменила все концерты, поскольку готовится стать мамой.

Вместо нее солировать будет победитель проекта «Большой джаз» саксофонист Дмитрий Мосьпан. Напомним, концерт псковского симфонического оркестра с участниками проекта телеканала «Культура» «Большой джаз» состоится в БКЗ 7 марта.

Светлана Васильева

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