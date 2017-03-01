Многоэтажке на улице Гдовской в Пскове быть! Псковские депутаты сняли высотные ограничения на данном участке

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.03.2017 10:06

Соседства с многоэтажным домом жителям частного сектора на улице Гдовской в Пскове, скорее всего, избежать не удастся. Сейчас, по словам псковичей, на объекте возобновлены работы. Я напомню, ранее они были приостановлены, потому что застройщик планировал возвести здесь здание в десять этажей, а согласно проекту зон охраны памятников истории и культуры, на этом участке были высотные ограничения.

Сейчас, как выяснилось, они сняты. Псковское областное Собрание депутатов пересмотрело документ и приняло в декабре прошлого года постановление, согласно которому на улице Гдовской возможно строить дома высотой и более семнадцати метров.

НАДЕЖДА ВАЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, НАЧАЛЬНИК НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОТДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ:

Улица Гдовская 24 - не попала в границы исторического поселения - совершенно объективно. Потому что там нет предмета охраны исторического поселения, там нет памятников, которым нужно было бы устанавливать зоны охраны. И наша норма, ограничивающая там возможность строительства домов выше пяти этажей - она отпала.

На публичных слушаниях жильцы частного сектора обратили внимание главного архитектора Пскова Сергея Кондратьева, что участок застройщика, на котором строятся дома, настолько мал, что на нем вряд ли получится уместить необходимое количество парковочных мест. Не хватит пространства и для зеленых зон и для специальных площадок для выгула собак. Люди боятся, что жильцы многоэтажек станут постепенно захватывать их частный сектор для подобных нужд.

СЕРГЕЙ КОНДРАТЬЕВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПСКОВА, ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР:

Любой проект проходит государственную экспертизу и уж поверьте: на экспертизе будут рассматриваться и необходимые нормативные значения и парковок, и зеленых зон, и вплоть до площадок для выгула собак. На каждый дом. Или группу домов. Поэтому здесь, безусловно, пройти мимо экспертизы мы не можем. Поэтому я убежден, что там будут нормативные значения, как парковок, так и всего остального.

Виктория Парфенова