logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Главная > Новости > Вести-Псков

Инициатором проведения концерта «Большой джаз» в Пскове стала мама финалиста проекта телеканала «Культура» «Большой джаз»

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 01.03.2017 10:06

Инициатором проведения концерта «Большой джаз» в Пскове стала мама финалиста проекта телеканала «Культура» «Большой джаз»Об этом в прямом эфире программы «Стартовая площадка» заявил дирижер Псковского симфонического оркестра Эдуард Банько. Псковичка Марина Антипина – выпускница музыкального училища – мама пианиста Алексея Чернакова.

Он станет одним из приглашенных участников джазового концерта, который состоится в БКЗ 7 марта. Алексей родился в Новосибирске. С отличием окончил государственный музыкальный колледж эстрадно-джазового искусства и Российскую Академию музыки им. Гнесиных по классу джазового фортепиано. Профессионализм и творческий потенциал Алексея Чернакова по достоинству оценило жюри молодежной премии «Триумф», объявив его лауреатом за 2006 год. В 2013 году Алексей Чернаков стал финалистом проекта «Большой джаз» на телеканале «Культура».

Светлана Васильева

SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Kinza
Авто-трэвл
Требуется корреспондент
Хлебосол
Витрум