Инициатором проведения концерта «Большой джаз» в Пскове стала мама финалиста проекта телеканала «Культура» «Большой джаз»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.03.2017 10:06

Об этом в прямом эфире программы «Стартовая площадка» заявил дирижер Псковского симфонического оркестра Эдуард Банько. Псковичка Марина Антипина – выпускница музыкального училища – мама пианиста Алексея Чернакова.

Он станет одним из приглашенных участников джазового концерта, который состоится в БКЗ 7 марта. Алексей родился в Новосибирске. С отличием окончил государственный музыкальный колледж эстрадно-джазового искусства и Российскую Академию музыки им. Гнесиных по классу джазового фортепиано. Профессионализм и творческий потенциал Алексея Чернакова по достоинству оценило жюри молодежной премии «Триумф», объявив его лауреатом за 2006 год. В 2013 году Алексей Чернаков стал финалистом проекта «Большой джаз» на телеканале «Культура».

Светлана Васильева