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Псковскую областную филармонию захватили террористы: УМВД и УФСБ провели учебную антитеррористическую операцию

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Категория: Вести-Псков
Создано 01.03.2017 09:56

Псковскую областную филармонию захватили террористы: УМВД и УФСБ провели учебную антитеррористическую операциюЗрителей и персонал захватили террористы в Псковской областной филармонии. Они потребовали у правоохранителей десять миллионов рублей и вертолет, чтобы сбежать. По такой легенде в Пскове прошли учения, в которых приняли участие подразделения УМВД и УФСБ России по Псковской области, сотрудники Росгвардии, регионального Управления федеральной службы исполнения наказаний и другие ведомства.

После нескольких часов переговоров с бандитами - оперативным штабом Национального антитеррористического комитета было принято решение штурмовать здание. Силовики ворвались в зал и все заложники, которые несколько часов провели под прицелом у злоумышленников были освобождены.

СТАНИСЛАВ ПУГАЧ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
В ходе выполнения задач учебной контртеррористической операции оперативным штабом приняты незамедлительные меры по обеспечению безопасности населения, спланирован и реализован комплекс мер по пресечению террористического акта, а также минимизации и ликвидации последствий. Подразделения, принимавшие участие в учениях в условиях, максимально приближенных к реальности, получили положительную оценку руководителя оперативного штаба.

Виктория Парфенова

 

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