Увидеть в капле океан, а в шутке – размышления о жизни: на сцене Псковского драмтеатра премьера нового спектакля

"Позвольте вам выйти вон!" - премьеру с таким названием зрители смогут увидеть на Малой сцене Псковского театра драмы уже в эти выходные. Персонажей ранних произведений Антона Павловича Чехова, больше известного тогда как Антоша Чехонте, художественный руководитель театра Александр Кладько только комичными и водевильными не считает.
Новый спектакль, надеется режиссер, не только повеселит зрителя, но и заставит задуматься. В этом поможет и блестящий актерский состав. В его числе не только молодые, но и народные, и заслуженные артисты театра.
АЛЕКСАНДР КЛАДЬКО, РЕЖИССЕР, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПСКОВСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ :
Как раз рассказы чеховские мало ставятся. В основном ставятся какие-то самые популярные. А там просто кладезь, такая, знаете, россыпь самоцветов. В рассказах Чехова можно, как в песчинке, увидеть пустыню и, как в капле, увидеть океан, море. И действительно, там, чем больше в них копаешься, казалось бы, штучка, шутка, как он пишет, тем больше погружаешься в какой-то другой мир, сегодня нам уже неведомый, но очень вкусный, интересный, колоритный.
Светлана Константинова
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