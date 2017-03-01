Живопись или шаманский танец? Псковский художник Анатолий Жбанов провел необычный мастер-класс

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.03.2017 09:48

Необычный мастер-класс провел псковский художник-нонконформист Анатолий Жбанов. Занятие приурочено к открытию его экспозиции, которая работает в выставочном зале Псковского музея-заповедника. Участники мастер-класса учились писать абстрактные полотна, при этом мольбертом послужил пол выставочного зала.

Для художника-нонконформиста объектом живописи может быть, что угодно. Сегодня – это пол выставочного зала. Но его заблаговременно застелили клеенкой. Мастер обращает внимание: в таком рисовании все тюбики с краской должны быть открыты. Чтобы ничто не могло сдерживать эмоции художника. И они в буквальном смысле выплескивались на полотно.

АНАТОЛИЙ ЖБАНОВ, ХУДОЖНИК:

Работа художника должна быть такой, чтобы она имела большую энергию. Если она не имеет энергии, то я считаю слабая работа. И все вот эти пейзажи, которые делают, ну что с них взять.

В какой-то момент пассы художника отдают неким шаманизмом. Побрызгает пульверизатором, потопчется по полотну. Не хватает только распевной песни. Студенты – слушатели мастер класса – включили камеры мобильных телефонов.

Начинающие художники смогли опробовать себя в такой технике. Кисть в данном случае вторична. Ее вообще не обязательно использовать. Краска растекается по полотну под собственным весом. Здесь важны композиция и цветопередача.

КАРИНА НИКОЛАЕВА:

Тут главное быстро передать свои чувства. То есть тут, конечно, нужно полностью раскрепоститься. В такой обстановке это не совсем возможно. Много людей, все смотрят, снимают, если представить, что наедине с собой, отключается от всего этого мира, и пред ним столько возможности себя выразить, вот эти все краски.

Как эмоции трансформируются в законченную концептуальную работу – можно увидеть на стенах выставочного зала. Анатолий Жбанов рассказывает о фактуре и цветопередаче, и показывает эти приемы живописи на собственных полотнах. Второе дыхание в живописи открылось у художника после переезда в деревню, под Псков.

АНАТОЛИЙ ЖБАНОВ, ХУДОЖНИК:

Меня волнует это все. Народ у меня вымирает, спивается. Это не только там в нашей деревне. Я объехал на машине все в округе деревни, и везде одно и то же: самогоноварение, пьянство.

Экспозиция «Структура Хаоса» стала итоговым отчетом за более чем 10-летний период творческой деятельности. От абстрактного символизма до актуальных проблем современности. Выставка будет работать до 12 марта.

Кирилл Михайлов, Кирилл Мосин