Сегодня региональные парламентарии приняли изменения в областной бюджет с учетом поступления федеральных средств

Казна Псковской области пополниться почти на три миллиарда рублей. Сегодня на очередной сессии регионального парламента депутаты приняли соответствующие изменения в областной бюджет.
Дополнительные средства будут выделены из федерального бюджета и направлены на поддержку различных отраслей на условиях софинансирования области.
Сельское хозяйство, дороги, спорт и культура, медицина и образование. Почти три миллиарда рублей для бюджета региона сумма хоть и ощутимая, но далеко не космическая. В дополнительном финансировании нуждаются все сферы и отрасли. Сейчас, доложила вице-губернатор, Татьяна Баринова, подписано тридцать четыре соглашения о предоставлении добавочных субсидий на условиях софинансирования с областным бюджетом. Весомая часть - больше трёхсот пятидесяти миллионов - пойдёт на поддержку сельского хозяйства. Примерно еще столько же на сельские дороги. Также в списке - сельские ДК, велоцентр и драмтеатр в Великих Луках, малый и средний бизнес, жильё для детей-сирот.
АЛЕКСАНДР КОТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ:
Дополнительные поступления в бюджет за счёт средств федерального бюджета были ожидаемы. И если вспомнить публичные слушания, которые проходили в преддверии принятия закона о бюджете на текущий финансовый год, на плановый период, мы как раз об этом говорили. И, собственно, это практика, которая применяется Министерством финансов на протяжении уже многих лет.
Дополнительное финансирование - больше ста четырнадцати миллионов рублей пойдёт и на обеспечение льготников необходимыми лекарственными препаратами. Сферу здравоохранения сегодня на сессии затронули отдельно. Региональной медицине перед началом сессии депутаты посвятили парламентский час. То, что льготное обеспечение лекарствами в регионе не на должном уровне открыто признают и в Комитете здравоохранения и сами народные избранники.
ВИКТОР АНТОНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ:
К сожалению, это действительно так. Бюджет перегружен. Он каждый год всё больше и больше на здравоохранение, но, к сожалению, обеспечить всех бывает очень сложно. Еще и потому, что мы вынуждены тратить деньги на эти редкие и очень дорогие препараты для орфанников.
Орфанники - люди с очень редкими заболеваниями - отдельная статья расходов областного бюджета. Сейчас в постоянном обеспечении дорогостоящими препаратами в общей сумме на двести шестьдесят девять миллионов в год нуждаются сто пятьдесят шесть таких жителей области. С инициативой перевода этой необходимой статьи расходов на федеральный уровень выступил региональный Комитет по здравоохранению. Идею одобрили и местные депутаты, и представители региона в Госдуме.
АЛЕКСАНДР КОЗЛОВСКИЙ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ:
Уверен, что от нашего с вами более плотного взаимодействия много полезного для нашей области. Я открыт для конструктивного общения со всеми, для полезных предложений, для работы, направленной на благо и процветание Псковской области.
Инициативу Комитета здравоохранения депутаты поддержали большинством голосов. Проект изменений в федеральный закон псковские парламентарии направят на рассмотрение в Государственную Думу.
Ирина Коваленко, Юрий Ильин
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