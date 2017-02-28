Кадровый голод в аграрном секторе обсудили сегодня участники круглого стола

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.02.2017 17:51

Сельскому хозяйству региона нужны полторы тысячи работников. Как ликвидировать кадровый голод, обсудили сегодня участники круглого стола на базе Агротехнического колледжа.

Губернатор Андрей Турчак призвал сельхозпроизводителей, которые жалуются на нехватку кадров, сотрудничать с профильными учебными заведениями. Например, при Агротехническом колледже создан ресурсный центр, который помогает готовить самых востребованных специалистов. Крупный производитель сельхозтехники открыл здесь специальный кабинет и учебную лабораторию. Студенты учатся работать на современных тракторах и агрегатах, обслуживать и ремонтировать их. Предприятие планирует открыть на базе колледжа сервисный центр. А студенты недавно прошли двухнедельную практику на заводе по производству сельхозтехники.

АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Очень удачно, по моему мнению, складывается взаимодействие с нашими основными крупными поставщиками сельхозтехники, очень важно, что ребята, которые обучаются здесь, в городе Пскове, на базе Великолукской сельхозакадемии наконец имеют возможность познакомиться с современными образцами техники непосредственно в период обучения, а не тогда, когда они приходят непосредственно на предприятие и переучиваются.

Иван Павлов