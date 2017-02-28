В Новоржевском районе перезахоронили бойцов Красной Армии, освобождавших эти места в 44-м

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.02.2017 20:57

Пятерых бойцов Красной Армии сегодня перезахоронили в Новоржевском районе. Их подняли поисковики отряда «Пламя» в новогодние праздники из траншеи на линии «пантера». Митинг памяти прошел на братском захоронении, где покоятся более пяти тысяч красноармейцев.

Братская могила в Новоржеве – место, где покоятся около пяти тысяч солдат Красной Армии, большинство из которых безымянные. Все они погибли, штурмуя высоты и освобождая район. В последние дни февраля жители города собираются здесь на митинг, чтобы почтить память освободителей.

МИХАИЛ ПАШКОВ, ГЛАВА НОВОРЖЕВСКОГО РАЙОНА:

И мы сегодня вспоминаем тех, кому обязаны, кому должны сегодняшним существованием, жить, работать, растить детей в свободной, независимой стране под мирным небом.

Семьдесят три года назад силами ударных армий Прибалтийского фронта советские войска освобождали Новоржевский район. Сам город солдаты взяли достаточно быстро, но немцы отступили на господствующие высоты и оттуда вели огонь. Бои за эти возвышенности затянулись. Там погибли тысячи красноармейцев. Судьба пятерых штрафников, которых в новогодние праздники подняли новоржевские поисковики, также трагична – они штурмовали укрепленную позицию немцев.

АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВ, КОМАНДИР ПОИСКОВОГО ОТРЯДА «ПЛАМЯ»:

Там нет ни имен, ничего, нет ни знаков различия, патроны, гранаты каски, больше ничего. Это как раз освобождение Новоржева, ну буквально где-то порядка недели туда-сюда. Потому что пробивали со стороны Москвы, со стороны Великих Лук. И там они как раз и лежали.

Спустя семьдесят три года бойцы обрели покой – их с почестями перезахоронили на мемориальном комплексе.

Андрей Удалов, Александр Калинин