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Пятерых бойцов Красной Армии перезахоронили сегодня в Новоржевском районе

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Категория: Вести-Псков
Создано 28.02.2017 18:37

Пятерых бойцов Красной Армии перезахоронили сегодня в Новоржевском районеПятерых бойцов Красной Армии подняли поисковики отряда «Пламя» в новогодние праздники из траншеи на линии «Пантера».

При себе у солдат не было документов и именных вещей. Поисковики предполагают, что найденные бойцы – штрафники. Митинг памяти прошёл на братском захоронении, где покоятся более пяти тысяч солдат Красной Армии. Напомним, семьдесят три года назад одновременным ударом с севера и востока, преодолевая сильный артиллерийский и миномётный огонь противника, советские войска ворвались в Новоржев и завязали уличные бои. К середине дня город был очищен от гитлеровцев.

АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВ, КОМАНДИР ПОИСКОВОГО ОТРЯДА «ПЛАМЯ»:
Вот они как раз в эти дни и погибли это как раз освобождение Новоржева ну буквально где-то порядка недели туда-сюда. Потому что пробивали со стороны Москвы, со стороны Великих Лук и там они и как раз и лежали.

Андрей Удалов


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