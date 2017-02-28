Пятерых бойцов Красной Армии перезахоронили сегодня в Новоржевском районе

Пятерых бойцов Красной Армии подняли поисковики отряда «Пламя» в новогодние праздники из траншеи на линии «Пантера».
При себе у солдат не было документов и именных вещей. Поисковики предполагают, что найденные бойцы – штрафники. Митинг памяти прошёл на братском захоронении, где покоятся более пяти тысяч солдат Красной Армии. Напомним, семьдесят три года назад одновременным ударом с севера и востока, преодолевая сильный артиллерийский и миномётный огонь противника, советские войска ворвались в Новоржев и завязали уличные бои. К середине дня город был очищен от гитлеровцев.
АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВ, КОМАНДИР ПОИСКОВОГО ОТРЯДА «ПЛАМЯ»:
Вот они как раз в эти дни и погибли это как раз освобождение Новоржева ну буквально где-то порядка недели туда-сюда. Потому что пробивали со стороны Москвы, со стороны Великих Лук и там они и как раз и лежали.
Андрей Удалов
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