Много ли в Пскове любителей джаза и джазовых музыкантов обсудим на «Радио России-Псков» в эфире «Стартовой площадки» 28 февраля с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.02.2017 16:24

Впервые в своей истории Симфонический оркестр Псковской филармонии станет участником концерта вместе с солистами телевизионного проекта канала «Культура» «Большой джаз».

Много ли в Пскове любителей джаза и что нужно, чтобы воспитать джазменов, говорим в прямом эфире «Стартовой площадки» с гостем нашей студии – главным дирижером Псковского симфонического оркестра Эдуардом Банько.



Слушайте 1 марта с 7.20 на «Радио России-Псков». Звоните по телефону прямого эфира 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.