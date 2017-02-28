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Много ли в Пскове любителей джаза и джазовых музыкантов обсудим на «Радио России-Псков» в эфире «Стартовой площадки» 28 февраля с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 28.02.2017 16:24

Много ли в Пскове любителей джаза и джазовых музыкантов обсудим на «Радио России-Псков» в эфире «Стартовой площадки» 28 февраля с 7.20Впервые в своей истории Симфонический оркестр Псковской филармонии станет участником концерта вместе с солистами телевизионного проекта канала «Культура» «Большой джаз».

Много ли в Пскове любителей джаза и что нужно, чтобы воспитать джазменов, говорим в прямом эфире «Стартовой площадки» с гостем нашей студии – главным дирижером Псковского симфонического оркестра Эдуардом Банько.


Слушайте 1 марта с 7.20 на «Радио России-Псков». Звоните по телефону прямого эфира 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.

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