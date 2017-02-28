Много ли в Пскове любителей джаза и джазовых музыкантов обсудим на «Радио России-Псков» в эфире «Стартовой площадки» 28 февраля с 7.20

Впервые в своей истории Симфонический оркестр Псковской филармонии станет участником концерта вместе с солистами телевизионного проекта канала «Культура» «Большой джаз».
Много ли в Пскове любителей джаза и что нужно, чтобы воспитать джазменов, говорим в прямом эфире «Стартовой площадки» с гостем нашей студии – главным дирижером Псковского симфонического оркестра Эдуардом Банько.
Слушайте 1 марта с 7.20 на «Радио России-Псков». Звоните по телефону прямого эфира 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.
|
Февраль 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|1
|2
|3
|4
|5