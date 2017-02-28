Псковские производители получат возможность доказать высокое качество своей продукции

Сегодня общественное движение "Своё" и псковское Управление Роспотребнадзора заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали лидер движения, депутат Государственной Думы Александр Козловский и руководитель ведомства Александр Нестерук.
Теперь предприниматели с помощью экспертов Роспотребнадзора могут добровольно проверять собственную продукцию, чтобы доказать ее качество. Такую экспертизу будут проводить производители не только пищевых продуктов, но и промышленных товаров. Информация о проверках и результатах будет размещаться на официальном сайте движения "Своё".
АЛЕКСАНДР КОЗЛОВСКИЙ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ, ЛИДЕР ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ "СВОЕ":
Общественное движение «Свое» как раз занимается пропагандированием продукции, произведенной в Псковской области, и я думаю, что совместными усилиями мы дадим дополнительную возможность выхода и на рынок. Рассказать людям, проживающим на территории области, а также нашим гостям о качестве нашей продукции. Ну это будет еще дополнительным стимулом для того, чтобы производить продукцию качественно.
Иван Павлов
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