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Псковские производители получат возможность доказать высокое качество своей продукции

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Категория: Вести-Псков
Создано 28.02.2017 15:46

Псковские производители получат возможность доказать высокое качество своей продукцииСегодня общественное движение "Своё" и псковское Управление Роспотребнадзора заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали лидер движения, депутат Государственной Думы Александр Козловский и руководитель ведомства Александр Нестерук.

Теперь предприниматели с помощью экспертов Роспотребнадзора могут добровольно проверять собственную продукцию, чтобы доказать ее качество. Такую экспертизу будут проводить производители не только пищевых продуктов, но и промышленных товаров. Информация о проверках и результатах будет размещаться на официальном сайте движения "Своё".

АЛЕКСАНДР КОЗЛОВСКИЙ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ, ЛИДЕР ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ "СВОЕ":
Общественное движение «Свое» как раз занимается пропагандированием продукции, произведенной в Псковской области, и я думаю, что совместными усилиями мы дадим дополнительную возможность выхода и на рынок. Рассказать людям, проживающим на территории области, а также нашим гостям о качестве нашей продукции. Ну это будет еще дополнительным стимулом для того, чтобы производить продукцию качественно.

Иван Павлов


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