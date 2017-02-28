Себежский национальный парк станет территорией сохранения зубров в России

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.02.2017 15:10

Сообщает сегодня сайт Минприроды. Работу в этом направлении будут вести с белорусскими коллегами. Первое заседание прошло в Витебской области. Там была достигнута договорённость о подготовке проекта соглашения о создании особо охраняемой природной территории.

В неё войдут два белорусских заказника - Освейский и Красный Бор, и российский национальный парк Себежский.

Надежда Прыгина