Себежский национальный парк станет территорией сохранения зубров в России

Сообщает сегодня сайт Минприроды. Работу в этом направлении будут вести с белорусскими коллегами. Первое заседание прошло в Витебской области. Там была достигнута договорённость о подготовке проекта соглашения о создании особо охраняемой природной территории.
В неё войдут два белорусских заказника - Освейский и Красный Бор, и российский национальный парк Себежский.
Надежда Прыгина
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Февраль 2017
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