Как живется иммигрантам в Псковской области обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня, 28 февраля, в 18.10

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.02.2017 14:58

Более 5 тысяч человек приехали в Псковскую область за время действия госпрограммы по переселению соотечественников из-за рубежа. Как обустраиваются иммигранты на псковской земле, где находят работу, какую помощь получают от государства - эти и другие вопросы обсудим сегодня в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков». Звоните по телефону 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.

