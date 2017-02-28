«Световозвращатели - детям, памятки – родителям»: сотрудники ГИБДД совместно с активистами «Убитых дорог» провели рейд по безопасности на дорогах

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.02.2017 11:27

Рейд по безопасности на дорогах провели в областном центре сотрудники ГИБДД совместно с активистами общественной организации "Убитые дороги".

Световозвращатели - детям, специальные памятки - их родителям. Как безопасно дойти до школы и обратно и не попасть в "дорожные ловушки". Акцию "Мой безопасный маршрут" сотрудники ГИБДД провели в Пскове. Акция ГИБДД всероссийская. Общественники в стороне тоже не остались.

НИКОЛАЙ МЕЛЬКОВ, АКТИВИСТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "УБИТЫЕ ДОРОГИ":

В последнее время участились жалобы на то, что пешеходов стали меньше пропускать, также мы видим, что по статистике, в некоторых регионах где-то аварийность с пешеходами уменьшилась, где-то увеличилась. Тем самым необходимость проводить данные акции есть. Потому что дети и родители идут в школу по переходам и их надо переходить не один, а два или три, тем самым надо уделять этому внимание.

ИВЕТА КИЗИРБОЗУНЦ ИНСПЕКТОР ПО ПРОПАГАНДЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОГИБДД ПОЛИЦИИ УМВД РОССИИ ПО Г.ПСКОВУ:

Мы хотим напомнить вам о том, чтобы вы были более аккуратны на дорогах и соблюдали правила дорожного движения. Также напомнить о том, чтобы ваши дети были более заметными на дорогах, носить на верхней одежде световозвращающие элементы.

Сотрудники Госавтоинспекции настаивают, чем раньше начнешь профилактику среди детей, тем лучше. Остановить вечно спешащих взрослых способны, видимо, только крайние меры.

Светлана Константинова, Сергей Дьяков