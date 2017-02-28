«Нарушения – налицо»: прошла проверка финансовой деятельности компании, которая уже 2 года не может сдать дом на улице Индустриальной

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.02.2017 11:56

Специалисты региональной Счётной палаты и Госкомитета области по строительному и жилищному надзору завершили проверку финансовой деятельности компании «Строй-Кром», которая занимается строительством скандально известного жилого дома номер 6 А на улице Индустриальной в Пскове.

И хотя выводы о нецелевом использовании денежных средств делать пока рано, нарушения налицо. Как минимум, внутренняя финансовая дисциплина застройщика оставляет желать лучшего, считают в профильном комитете. Часть денежных средств дольщиков, всего на банковских счетах их было около ста тридцати миллионов рублей, застройщик обналичил. Снятые пятьдесят миллионов пошли на оплату работ субподрядчиков.

ВАЛЕРИЙ ПОЛУПАНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ГОСКОМИТЕТА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ:

Работы в основном эти выполнены. В частности, штукатурные работы, кровельные работы, инженерия, внутренние инженерные сети тоже практически выполнены. Если бы не маленькое но.... Документы, подтверждающие выполнение этих работ, на сегодняшний день застройщиком не представлены. Предположим, что документов этих нет, но тогда материалы проверки с актом проверки и с выводами будут направлены соответственно по инстанции, то есть по подведомственности, в Управление экономической безопасности.

Напомню, дом на Индустриальной 6 А застройщик не может сдать почти два года. И всё же дольщики не теряют надежды вселиться. Очередной срок сдачи объекта - конец марта этого года.

Надежда Прыгина