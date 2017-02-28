Сельское хозяйство, дороги, лекарства: на что пойдут три миллиарда рублей из федерального бюджета

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.02.2017 11:48

Почти три миллиарда рублей получит бюджет Псковской области из федерального центра. Сегодня соответствующие поправки в бюджет региона рассмотрят депутаты областного Собрания. Накануне их обсудили члены Комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию.

Треть этой суммы - расходы на поддержку сельхозпроизводителей. Около семисот миллионов предусмотрены на реконструкцию сельских дорог. Около двухсот миллионов будут направлены на выплату материнского капитала на третьего ребёнка. Более ста миллионов на закупку лекарств.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Я хочу отметить, что данные средства, это федеральные средства, большой объем. Данные средства учтены в расходах областного бюджета, к ним предусмотрено софинансирование, причем я хочу отметить, что для нашего субъекта этот объем софинансирования уменьшен и он в 17-м году по большинству позиций не более 8 процентов.

Иван Павлов