Счет за электричество больше, чем зарплата: жильцы общежития на улице Энергетиков в шоке от цифр в квитанциях

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.02.2017 11:43

Счета за электроэнергию больше, чем зарплата. С такой жалобой жители дома номер три по улице Энергетиков в Дно обратились в нашу редакцию. За январь им пришли квитанции с пятизначными цифрами - до десяти тысяч рублей.

Дом, где живут люди - бывшее общежитие. Индивидуальные поквартирные счётчики здесь ни у кого не стояли. Жильцы просто брали показания общего счётчика и делили на всех. Всё изменилось после вступления в силу закона, по которому теперь платить нужно по нормативу.

Десять тысяч рублей за один месяц, и это только за электричество. Такой сюрприз в январе жители этой многоэтажки получили от коммунальщиков.

ЖИЛЬЦЫ:

У нас в 10 раз стала больше квартплата. Это практически кабала для людей. То есть квитанции просто свели с ума всех.

Почему в квитанциях пятизначные цифры в управляющей компании объяснили быстро - в силу вступили новые правила оплаты коммунальных услуг. В квартирах, где не установлены счётчики, нужно платить по нормативу. Зависит он от категории дома. Это общежитие управляющая компания определила в одну из самых дорогих групп - дом, оборудованный электроплитами и водонагревателями.

ИРИНА АНТОНОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №3 ПО УЛИЦЕ ЭНЕРГЕТИКОВ:

Грубо говоря, с норматива, будем говорить примерно, 108 киловатт на человека норматив вырос до 1231 киловатт. Вы слышите, да, это больше чем в 11 раз.

В добавок в квитанциях появился коэффициент, увеличивающий сумму оплаты в полтора раза. Он применяется, если в доме есть техническая возможность установки индивидуальных счётчиков, но они не поставлены. Жильцы этого конкретного дома уверены - у них возможности установить приборы учёта нет. Проводка в доме не разделена поквартирно. Установив электросчётчик, возможно, придётся платить не только за себя, но и за соседей. Однако эти аргументы в управляющей компании не слушают. Говорят - всё по закону. Не хотите платить по десять тысяч, ставьте счётчики.

ОЛЬГА КЛИМОВА, ЭКОНОМИСТ ООО "ЖКС Г. ДНО":

- Люди говорят, что в их доме практически нереально установить счётчики, только на некоторые квартиры, потому что там проводка очень разветвлённая и в разные квартиры.

- Это неправда. Есть техническая возможность установки. И на данный момент у нас уже, на сегодняшний день, сегодня именно опломбировано уже 10 счётчиков у нас.

Ещё один нюанс - разницу между оплатой жильцов и реальной стоимостью электроэнергии, которую поставляет ресурсоснабжающая организация, забирает себе управляющая компания. У людей возникает справедливый вопрос - на что пойдут эти деньги.

ОКТЯБРИНА ТРЕТЬЯК, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №3 ПО УЛИЦЕ ЭНЕРГЕТИКОВ:

Куда бы мы не обращались, платите и ставьте. Ну поставим мы, ну поставим. Но сделайте, пожалуйста, перерасчёт. Мы же просим не то что там что-то. Мы же за дом заплатили за электроэнергию. На что вы тогда хотите потратить эти деньги. На что нам было - на обогащение компании.

С тем, что в этой ситуации что-то пошло не так, согласились и в областном Комитете по строительству и ЖКХ.

АНДРЕЙ АГАПОВ, И. О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСКОМИТЕТА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ:

Мы сегодня наблюдаем по ряду домов у нас по области, таких случаев единицы, где счета за платежи, в частности за электроэнергию, превышают более 5 тысяч рублей. На сегодняшний день мы по этим объектам разбираемся точечно. И тут скорее всего применена не та категория дома, которая должна быть.

А ещё в Комитете посоветовали людям обратиться в жилищную инспекцию, которая сможет провести независимую проверку. Между тем жильцы с опаской ждут квитанции за февраль. Говорят - если не будет сделан перерасчёт, они просто не смогут заплатить. И долги будут расти, как снежный ком.

Виктория Писукова, Денис Алексеев, Кирилл Мосин